В Москве ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 20–22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 11 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.