Умерла звезда фильмов Феллини Франка Валери

Звезда фильмов знаменитого кинорежиссера Федерико Феллини, известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, умерла в воскресенье, сообщили местные СМИ.

Киноактриса умерла в своей квартире в Риме, отпраздновав столетие, передает РИА «Новости».

Первой работой актрисы в кинематографе стал дебютный кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете», снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году.

За долгие годы работы в кино и на телевидении Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи.

Несмотря на преклонный возраст, она была очень активна на итальянской театральной сцене. В сезоне 2005-2006 годов Валери исполнила свой монолог «La Vedova di Socrate» («Вдова Сократа»). А в январе 2008 года сыграла Соланж в опере «Les Bonnes» в театре Николо Пикколо в Милане.