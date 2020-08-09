На юге Грузии после убийства местного жителя произошли массовые беспорядки

Специальные силы полиции мобилизованы в грузинском городе Ахалкалаки в 190 километрах юго-западнее Тбилиси после массовых беспорядков, вызванных убийством 27-летнего местного жителя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Находящиеся на месте руководители МВД и региональные власти говорят, что сейчас обстановка стабильная, убийца задержан, проводятся следственные мероприятия в отношение лиц, участвовавших в беспорядках.

Ночью после убийства родные и близкие убитого начали поджигать и громить жилые строения и административные помещения.

В регион выехал заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

По его словам, на месте находятся «максимальные силы полиции», которые обеспечивают порядок.

Убийство произошло в результате драки, преступнику 37 лет, ему также инкриминируется незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

Происходившее затем власти называют «насильственными действиями группового характера». Задержано несколько человек. Есть пострадавшие.

Ранее жители села Караджалары Гардабанского района Грузии, в котором были введены жесткие карантинные меры из-за вспышки коронавируса, вышли на акцию протеста и потребовали снять полицейские кордоны, угрожая прорвать их.