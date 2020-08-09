Российские блогеры остро отреагировали на беспорядки в Бейруте Синоптики рассказали о погоде в столице 9 августа 2020, 06:18 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщают синоптики. Днем в городе от 24 до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов. Ветер северный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная – от 10 до 15 градусов, передает ТАСС.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях