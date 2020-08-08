Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

В чешском Богумине в результате пожара в многоэтажном доме погибли 11 человек, в том числе трое детей, заявил представитель полиции Лукаш Попп.

«По уточненным данным, жертвами сегодняшнего пожара в 13-этажном жилом доме в Богумине стали 11 человек. Погибли трое взрослых и трое детей, проживавших в той квартире, в которой начался пожар, а также пять человек из одной из квартир на 12 этаже, которые выпрыгнули из окон вниз», – цитирует представителя правоохранительных органов РИА «Новости».

Заместитель старосты Богумина Тгорь Брузл заявил, что версию поджога еще не исключали.

Жительница дома Карин Шипкова, заявила, что полицейские задержали некоего мужчину, утверждавшего, что он устроил пожар.

Отмечается, что по числу жертв пожар в Богумине наиболее масштабный с 1990 года.