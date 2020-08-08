Тактаров высказался о плюнувшем в еду российскому бойцу американце Льюисе

Экс-боец UFC Олег Тактаров назвал отвратительным поступок американского атлета UFC Деррика Льюиса, плюнувшего в еду российскому сопернику Алексею Олейнику.

«Надеюсь, он затащит его в партер. Льюис плюнул в еду Алексея? Это отвратительно. В Америке не существует понятия «святой хлеб», там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда», – сказал Тактаров в беседе с «Чемпионатом».

Спортсмен отметил, что Олейник – состоявшийся человек, который «в таком возрасте умудрился сохранить форму и здоровье».

«Доберется ли до титульника? Вряд ли. Он не так тренировался в детстве, может, генетика подкачала. Да и не всем сразу везет с тренерами. Остается только фраза – если бы молодость знала, если бы старость могла. Но ничего страшного. Будет неприятно, если Льюис сможет победить, но такие обычно долго не держатся», – оценил Тактаров шансы россиянина на победу в поединке.

В июле сообщалось, что российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки.