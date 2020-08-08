Митингующие в Бейруте начали штурмовать здание третьего министерства

Демонстранты в Бейруте начали штурм зданий министерства экономики и министерства окружающей среды Ливана, сообщает местное ТВ. До этого сообщалось, что митингующие пробрались в здание МИД.

Перед парламентом начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Хадас».

В протестах участвуют тысячи людей, отмечает РИА «Новости».

Демонстранты требуют отставки правительства и скандируют «Все – значит все», сообщил канал Sky News Arabia.

Ранее протестующие заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.