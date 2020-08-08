На Украине решили создать систему отслеживания за коронавирусными больными

Украинское правительство решило создать систему отслеживания контактов инфицированных коронавирусом людей, заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Минздрав, МВД, минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией», – цитирует Шмыгаля ТАСС.

По его словам, такая система поможет более оперативно реагировать на распространение коронавируса и «разрывать цепи заболеваний».

Ранее сообщалось, что смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине составила 2,4%. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до 4 тыс. человек.