В России провели массовый физмоб

В российских городах и населенных пунктах провели серию совместных зарядок – физмобов, по аналогии с флешмобами, в одном из них принял участие олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов.

Немов на собственном примере продемонстрировал, что улицы, дворы, парки и спортивные площадки тоже могут быть личным фитнес-центром: доступным, простым и бесплатным.

Данная идея заложена в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и заключается в привлечении жителей страны разного возраста к занятиям физической культурой и спортом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В День физкультурника по всей России прошел первый всероссийский физмоб – это проект для каждого, кто ведет или хотел бы заниматься спортом. Это проект для тех, кто не откладывает или не намерен больше откладывать активный образ жизни на «потом».

Физмоб проводился в рамках проекта «Фитнес-центр - «Улица» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами физмоба выступают Ассоциация спортивных студенческих клубов, Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Физмоб демонстрирует каждому, что для занятий спортом нужно немного: желание быть здоровым, выйти на свежий воздух и начать заниматься, а все необходимое для этого уже есть на улице. В пилотных городах физмоба провели серию спортивных активностей: например, в Улан-Удэ, Санкт-Петербурге провели фитнес-зарядку, а в Абакане, Екатеринбурге и Курсе – зумба-зарядку, силовые упражнения на скамейках и карематах, а еще показательные выступления по воркауту и серию обучающих упражнений.

Физмоб сопровождался интернет-активностями: в рамках проекта в разделе официального портала федерального проекта «Спорт – норма жизни» – norma.sport – будут опубликованы материалы акции, в том числе, мастер-класс олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова, который открыл физмоб.