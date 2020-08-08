Эксперт оценил уход американского авианосца из Средиземного моря

Уход авианосца ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» из Средиземного моря не связан с появлением российской подлодки «Белгород» с ядерным комплексом «Посейдон» в этой акватории, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Баранец в беседе с ФАН прокомментировал сообщение китайского издания Sohu, заявившего об уходе американского авианосца из Средиземного моря после появления российской подлодки.

«Он (комплекс «Посейдон» – прим. ВЗГЛЯД) создавался для намного более серьезных целей. Работники Sohu, видимо, еще не совсем разобрались в настоящем предназначении этого уникальнейшего беспилотного комплекса. «Посейдон» нужен не для борьбы с надводными и подводными кораблями, а для нанесения могучего удара по стратегическим береговым объектам противника – как военного, так и гражданского назначения», – указал эксперт.

Идеальной целью для комплекса стала бы крупная военно-морская база США «Норфолк», в которой могут собираться сразу несколько авианосцев.

«В этом случае применение «Посейдона» будет оправданным, поскольку так с помощью одного взрыва можно вывести из строя чуть ли не половину всех американских авианесущих крейсеров. Именно в «Норфолке» они стоят на текущем ремонте и проходят подготовку для боевого дежурства, так что данная база будет очень заманчивой целью, если, не дай бог, начнется война», – сказал Баранец.

Он отметил, что комплекс способен поражать крупные промышленные города, административные центры, военные штабы.

«Главное предназначение «Посейдона» – это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации. Нужно также понимать, что у этого комплекса могут быть ракеты как с «обычной» боеголовкой, так и с ядерной – во втором случае разрушительная сила будет намного больше», – добавил корреспондент.

Напомним, в июле атомный авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) и еще 12 военных кораблей прибыли в Средиземное море для учений палубной авиации.

Позже Минобороны России сообщило, что ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки-носителя аппаратов «Посейдон».