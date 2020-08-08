Ученый объяснил, кто может заразиться коронавирусом осенью

Осенью заболеваемость коронавирусом вырастет, но сильного роста не будет, заявил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Тотолян в интервью «Интерфаксу» сообщил, что рост заболеваемости неизбежен, так как закончатся отпуска, начнется учебный и рабочий год, и плотность населения вырастет.

По его мнению, инфицированы будут те, кто до этого избегал социальных контактов и пересидел коронавирус «в своем бункере».

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.