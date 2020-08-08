Названо число принудительно госпитализированных россиян в период пандемии

В России принудительно изолировали и госпитализировали 500 человек из-за коронавируса за весь период пандемии, сообщила Генеральная прокуратура.

«За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции – более 200, о принудительной госпитализации – более 300. Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура ориентируется на обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации россиян, которые уклоняются от обследования по выявлению коронавируса.

«Речь идет о госпитализации в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую помощь в стационарных условиях. Прокурорам указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями», – уточняется в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания.