Россия намерена следить за выборами в Белоруссии

Россия следит за выборами в Белоруссии, Москва оценит эти события позже, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы, безусловно, как внешнеполитическое ведомство отслеживаем эту ситуацию, будем давать оценку, исходя из работы наблюдателей, но все это будет делаться после выборов», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что Москва призывает в рамках ОБСЕ создать правила, которые давали бы представление о том, какими должны быть выборы с точки зрения их прозрачности.

«Все равно мы не можем уйти от факта, что все заключения экспертов, наблюдателей должны все-таки основываться на каких-то общих правилах», – пояснила дипломат.

Также Захарова затронула ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами.

«Виновность этих людей не доказана. Использование в неких электоральных целях или интересах этой ситуации с людьми недопустимо», – отметила представитель ведомства.

Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Из республики выслали журналистов канала «Настоящее время» – совместного проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода».