Основатель Faberlic стал новым председателем партии «Новые люди»

Основатель компании Faberlic, инициатор создания партии «Новые люди» Алексей Нечаев был избран ее новым председателем. Данное решение принято по итогам голосования на втором съезде партии, который проходит в Москве в субботу.

Нечаев, чьи слова приводит пресс-служба партии, заявил, что «мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе», передает ТАСС.

«Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти – региональном, городском, сельском – тоже были наши люди», – добавил он.

По его мнению, партии необходимо быть «в прямом и максимально близком контакте с избирателями».

«Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в интернете, закончилась. Поэтому мы поставили себе важную задачу – 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах», – отметил Нечаев.

Кроме того, на съезде был избран новый состав центрального совета партии, в который вошли 10 человек: председатель партии Алексей Нечаев, руководитель исполкома партии Александр Даванков, основатель движения «Школа – наше дело», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса «Мой первый бизнес» Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин, предприниматель Антон Ткачев и основатель образовательного проекта «Школа новой политики» Анна Трофименко.

Всего в работе съезда партии «Новые люди» принимают участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны.

1 марта на учредительном съезде партии «Новые люди» 120 делегатов приняли решение о создании 55 региональных отделений. Делегаты съезда сформировали центральный совет, который возглавила Ирэна Лукиянова. В апреле Минюст принял решение о государственной регистрации партии «Новые люди». Впоследствии партия выдвинула около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны.