Короткое платье депутата вызвало скандал в Южной Корее

Споры о том, как следует одеваться законодателям, разгорелись в Южной Корее после того, как депутат парламента Рю Хочжон пришла на пленарное заседание в коротком платье, сообщают местные СМИ.

Издание YonHap сообщает, что как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на Хочжон с критикой, перелает РИА «Новости».

«Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь», «Это что, бар?», «Скоро она придет на работу в бикини», – возмутились комментаторы.

27-летняя Рю Хочжон является самым молодым депутатом Национального собрания. Она объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.

«На каждой сессии большинство депутатов – а это мужчины среднего возраста – одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию», – пояснила депутат.

Она напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.

В Партии справедливости, членом которой является Рю Хочжон, выразили сожаление, что женщину-политика оценивают не по результатом ее работы, а по внешнему виду.

Также за нее вступилась депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая отметила, что коллега смогла разрушить чрезмерно авторитарную и торжественную атмосферу парламента.

Ранее в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее были только спортивный топ и шорты. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали девушку, пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой, а россияне организовали флешмоб в ее поддержку.