Исцелявший одержимых экзорцист РПЦ умер от последствий COVID-19

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный среди верующих как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

В сообщении на официальном сайте лавры говорится, что в субботу, 8 августа, «года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков)».

Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин «исцеления одержимых нечистыми духами». В Церкви этот обряд еще называют «отчиткой бесноватых», передает РИА «Новости».

Ранее иеродиакон Поликарп (Сидоров), главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.

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