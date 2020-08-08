Турция захотела отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте

Анкара готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Октай заявил, что в данный момент «в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

«Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. (На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном) Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте», – добавил он.

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что ливанское правительство решило не проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, по его словам, власти способны самостоятельно справиться с расследованием. При этом Интерпол решил отправить в Бейрут своих экспертов.

Министр экономики страны Рауль Неме заявлял, что Ливан не сможет сам справиться с последствиями взрыва.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.