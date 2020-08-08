Военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске

Правоохранительные органы, а также военнослужащие задерживают в Минске велосипедистов, которые участвуют в акциях солидарности с осужденными сторонниками соперников президента Александра Лукашенко, сообщили местные правозащитники.

В правозащитном центр «Весна» сообщили, что в Минске «задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности». По их данным, «в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные», передает ТАСС.

Массовые задержания начались в пятницу. Отмечается, что «велосипедистов задерживают вместе с велосипедами».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать эту информацию, однако опровергла сообщение ряда Telegram-каналов о якобы сбитом машиной силовиков велосипедисте: «Это фейк. Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован».

Вместе с тем в соцсетях начали появляться видео очевидцев, которые, в частности, запечатлели, как сотрудники ОМОН на ходу задерживают несколько велосипедистов.

В пятницу в соцсетях появились призывы провести акции протеста в Минске. Автомобилистам предлагалось в 19.00 (совпадает с мск) выехать на центральные улицы городов, сигналить и включать песню Виктора Цоя «Перемен». Эпицентром протеста стал проспект Независимости, ГАИ даже пришлось ограничить движение на нем, передает РИА «Новости».

Второй флэшмоб предполагал выезд примерно в это же время из разных точек Минска групп велосипелистов, которые курсировали по городу.

Напомним, основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

7 августа в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков был задержан руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков.

6 августа пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске. Позже ее отпустили.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.

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