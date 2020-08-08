В Москве ожидается переменная облачность и небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, ночью ожидается температура от 13 до 15 градусов тепла, передает ТАСС.

В Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью в области похолодает до 10 градусов.

Скорость северного ветра не превысит в субботу 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.