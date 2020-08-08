Талибы указали источник слухов о «сговоре» с Россией

Официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин рассказал, откуда СМИ получили информацию о якобы имевшем место «сговоре» талибов с Россией.

Он пояснил, что «ошибочную и безосновательную информацию» передал «некоторым американским и европейским журналистам кабульский департамент национальной безопасности». Недостоверная информация должна была помочь «саботировать процесс мирного урегулирования», сказал Шахин.

По его словам, утверждения о «сговоре» являются «безосновательными», в них «них нет ни слова правды», передает РИА «Новости».

Шахин назвал «подобные публикации» частью «кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане». Они стремятся «навредить» процессу урегулирования, «ставят палки в колеса».

В заявлениях о «сговоре» нет «ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», заявил Шахин, добавив, что талибы «полностью отвергают все эти заявления».