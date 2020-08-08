Студенты-медики спасли мужчину с ножевыми ранениями в парке Ставрополя

В Ставрополе задержан мужчина, который в парке напал с ножом на должника. Пострадавшего спасли оказавшиеся рядом студенты петербургской медакадемии, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, в среду 21-летний молодой человек встретился со своим должником в парке Победы и потребовал вернуть долг. Началась ссора. Подозреваемый нанес противнику несколько ударов ножом. Потерпевший получил «многочисленные колото-резанные раны брюшной полости и грудной клетки». Он выжил «благодаря неравнодушию находившихся в парке студентов санкт-петербургской медакадемии и медицинской сестры», которые оказали ему первую помощь.

Пострадавший госпитализирован, его жизнь находится вне опасности, сообщается на сайте управления.

Студенты и медсестра «приглашены в СУ СК России по Ставропольскому краю, где им будут вручены благодарственные письма руководителя управления».

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Открыто уголовное дело о покушении на убийство.