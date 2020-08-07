Россияне не значатся в списках погибших при взрыве в Бейруте

В списках погибших при взрыве в Бейруте россиян нет, список опубликовало в СМИ министерство здравоохранения Ливана.

По данным министерства, погибли 152 человека, большинство из них – ливанцы и сирийцы, также есть несколько граждан Бангладеш, граждане Пакистана, Австралии и Египта, передает РИА «Новости».

Граждане России в списках не значатся, однако национальность и личности 17 погибших пока не опознаны.

Ранее СМИ сообщили, что при взрыве в Бейруте погибло 154 человека. Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.