Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

Нынешние выборы президента в Белоруссии значительно отличаются от прежних кампаний, это может стать «очередным кошмаром Европы», пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут.

Автор отмечает, что у главы республики Александра Лукашенко впервые за 26 лет нет однозначной поддержки народа. По словам Клута, Лукашенко претендует на победу, но ситуация сегодня складывается иначе, чем на предыдущих выборах.

Американский журналист говорит об «убедительной тройке» – женах трех оппозиционных незарегистрированных кандидатов. Клут отмечает, что в их поддержку проходят многотысячные митинги, передает РИА «Новости».

По словам автора, белорусы недовольны коррупцией и «нелепыми» заявлениями Лукашенко о коронавирусе. Журналист считает, что главе белорусского государства приходится сдерживать себя, чтобы не разгонять митинги.

«Он знает, что это спровоцирует новые санкции со стороны ЕС и пафосные нравоучения о правах человека и демократии из Брюсселя, Берлина и других западных столиц», – пишет Клут.

Автор добавляет, что Лукашенко неплохо справляется с вмешательством из Европы, обращаясь за поддержкой в Москву, но теперь он обеспокоен позицией России.

Выборы президента в Белоруссии запланированы на 9 августа. Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования составила 22,47%. кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Отметим, что Россию и Белоруссию объединяют теснейшие экономические связи.

Так, в 2000-х годах уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов России находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2–3 млрд, а к концу 2010-х достиг 5–6 млрд в год. Минск получал российскую нефть по ценам значительно ниже рыночных, делал из нее топливо и продавал за границу. Это составляло около трети всего экспорта страны.

За 20 лет существования Союзного государства товарооборот увеличился с 9 до 35,5 млрд долларов. Из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4,1 млрд (80%) приходится на Россию.