Представитель Гармаша ответил на вопрос о театральных планах артиста

Народный артист России Сергей Гармаш в данный момент занят в новом кинопроекте, съемки идут в авральном режиме, о других планах актера говорить рано, сообщил его администратор Олег Будрин.

Будрин заявил, что в данный момент Гармаш «целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли». Работа над фильмом была прервана из-за коронавируса, потому теперь «активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», передает РИА «Новости».

Что же касается театральных или других планов, то пока о них, по словам представителя артиста, «думать некогда и говорить рано».

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба [художественного руководителя Галины] Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», – пояснил актер.

Позже СМИ раскрыли доходы ушедшего из театра «Современник» Гармаша, который в свое время оформил ИП. Сообщается, что часть контрактов артиста оформлена через госзакупки.

При этом актер Станислав Садальский заявил, что для него театр «Современник» в своем прежнем виде «умер» после смерти Волчек.

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что сообщивший о «чудовищной ситуации» в театре «Современник» артист Сергей Гармаш «это пятно никогда не смоет».

Другой актер «Современника», сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов, также комментировал эту ситуацию. Актриса «Современника» Ольга Дроздова назвала фейком сообщения об уходе из театра актера Сергея Гармаша.