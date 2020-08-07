ВВС Британии отслеживали проход российского корабля через Северное море

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon в рамках своей первой миссии сопровождал российский патрульный корабль «Василий Быков» во время его прохода через Северное море, сообщили в ВВС Великобритании.

На сайте ВВС указывается, что утром в понедельник P-8A Poseidon «продемонстрировал свою скорость и готовность, выполнив долгое слежение за российским военным кораблем «Василий Быков» во время его прохождения через Северное море».

Boeing P-8A Poseidon сопровождал российский корабль при поддержке истребителей Typhoon и самолета-заправщика VIP Voyager.

Ранее ВВС Великобритании сообщали, что 2 июня «выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина» – «самолет радиоэлектронной разведки Ил–20».

Позже там заявили о новом «перехвате» российских самолетов над Балтикой.

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