Эксперт оценил планы Роскосмоса создать новый «Буран»

«Сейчас нет ни денег, ни цели создавать нечто подобное», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев, говоря о поручении главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина разработать варианты крылатого пилотируемого космического «челнока» аналогичного советскому «Бурану».

«Такое заявление – это индикатор малой осведомленности о тех процессах, которые идут в космосе. Сейчас нет денег на создание такой «игрушки». Нет и цели создавать нечто подобное, потому что у нас наблюдается резкое снижение запусков из-за малого числа полезных нагрузок для доставки в космос», – заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Кроме того, воплощение такой идеи требует времени. При нормальной работе на изготовление ракеты среднего и тяжелого класса уходит 7-10 лет. А как они будут окупаться, если полезных нагрузок нет ни сейчас, ни в перспективе?», – добавил эксперт.

Моисеев напомнил о роли, которую «Буран» сыграл в советской космонавтике. «Он съел все деньги, которые можно израсходовать на космос. Самое главное – из-за проекта не осталось ресурсов на создание полезной нагрузки, под которую и создавался корабль», – отметил собеседник.

Говоря о планах «Роскосмоса» создать ракету-носитель «Союз-СПГ» на метане с многоразовой первой ступенью, Моисеев отметил, что «Союз» технически не приспособлен для многоразовых полетов.

«Чтобы превзойти SpaceX, нужно иметь готовый проект, деньги на его реализацию и сроки исполнения. А пока работа находится на начальном этапе и стадии технических предложений. Это труд коллектива из трех-четырех инженеров», – сказал эксперт. «Но в целом создание ракет на метане – это перспективное направление. Правда, у нас пока нет ни подобного двигателя, ни опыта работы с метаном», – заключил Моисеев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического «челнока» аналогичного советскому «Бурану» на замену кораблям «Союз МС», сообщает РИА Новости.

«Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» (создается для пилотируемых полетов на Луну – ред.) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», - сказал он.

Также Рогозин заявил о том, что специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» на метане с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.

При этом, по его словам, российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что считает устаревшей и имеющей недостатки посадку американского космического корабля Crew Dragon на воду. По его мнению, недостатком такого способа посадки является необходимость ориентироваться на состояние океана – его волнения, ветер, возможности кораблей спасения.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля. После этого глава SpaceX Илон Маск вспомнил давние слова Рогозина про батут.

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