Рубль вырос к доллару и подешевел к евро Рубль подешевел к доллару и евро 7 августа 2020, 10:16 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 43 копейки – до 73,71 рубля, курс евро поднялся на 29 копеек – до 87,32 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 45 долларов за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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