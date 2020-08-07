Японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах

Японских пользователей интернета возмутило открытие аварийно-спасательного центра МЧС России на курильском острове Кунашир.

Церемония открытия центра состоялась 5 августа, об этом, в частности, сообщил японский портал Yahoo News Japan. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Россия, уверены комментаторы статьи на Yahoo News Japan, снова показала, что так называемые «северные территории» принадлежат ей, передает РИА «Новости».

«На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе», – написал IKS.

«Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики», – выразил мнение dda.

«Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России», – отмечает sah.

«Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие», – заявил deu.

«Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие», – считает Asa.

Ранее Москва категорически отвергла претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир, который Япония считает своей территорией.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.