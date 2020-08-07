Японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах

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7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

Отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году Максим Блинов/РИА «Новости»
Экономики России и Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может. Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почётного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах

    7 августа 2020, 09:35

    Текст: Алина Назарова

    Японских пользователей интернета возмутило открытие аварийно-спасательного центра МЧС России на курильском острове Кунашир.

    Церемония открытия центра состоялась 5 августа, об этом, в частности, сообщил японский портал Yahoo News Japan. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

    Россия, уверены комментаторы статьи на Yahoo News Japan, снова показала, что так называемые «северные территории» принадлежат ей, передает РИА «Новости».

    «На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе», – написал IKS.

    «Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики», – выразил мнение dda.

    «Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России», – отмечает sah.

    «Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие», – заявил deu.

    «Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие», – считает Asa.

    Ранее Москва категорически отвергла претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир, который Япония считает своей территорией.

    Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.


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