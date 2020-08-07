Канье Уэст не стал спорить с прогнозом провала на выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст не стал спорить с тем, что его борьба за пост президента США обречена на провал.

В Forbes указали, что у Уэста нет шансов набрать свыше 270 голосов членов коллегии выборщиков (из 538). Рэпер ответил: «Я не стану спорить с вами. Иисус – это король».

На замечание о том, что он отбирает голоса афроамериканцев у демократа Джозефа Байдена, Уэст сказал, что «этого не отрицает», передает ТАСС.

«Я же только что сказал об этом», – заявил он.

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. В конце июля он подал документы на регистрацию кандидатом.

Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.