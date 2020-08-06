В Совфеде оценили объявление Арктики «северным флангом НАТО» Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой 6 августа 2020, 13:01 Текст: Евгения Шестак

Частный легкомоторный самолет упал в аэропорту курортного города Эль-Гуна в пригороде Хургады на юге Египта, сообщили СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа». Подробности инцидента уточняются. Ранее частный легкомоторный самолет упал в 700 метрах от поселка Лесное в Хабаровском крае, на земле жертв и разрушений нет. На борту были три человека, все они погибли.

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