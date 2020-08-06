Диетолог рассказала об опасности сливочного масла

Использовать сливочное масло для жарки продуктов может быть опасно, заявила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Бережная отметила, что «в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах». Кроме того, оно «реабилитировано в плане влияния на холестериновый обмен», передает радио «Sputnik».

Однако «что касается жареных продуктов, тут сливочное масло лучше не использовать».

«При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», – пояснила врач.

Для приготовления блюд можно использовать сало, но и это – не лучший выбор: «Сало – продукт очень интересный по своей структуре, тоже не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен. Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле»

«Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах», – добавила Бережная.

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