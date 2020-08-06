В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 19 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 24 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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