На юге Мексики запретили продавать детям фастфуд и газировку

Власти штата Оахака на юге Мексики ввели законодательный запрет на продажу сладких газированных напитков, фастфуда и других потенциально вредных для здоровья продовольственных товаров несовершеннолетним, сообщили в законодательном собрании штата.

«Законодательное собрание Оахаки согласилось внести изменения в закон о правах детей и подростков, чтобы запретить продажу, распространение, дарение или продвижение среди несовершеннолетних вредных для их здоровья продуктов, в поддержку инициативы выступил 31 депутат», – приводит текст сообщения ТАСС.

Оахака стала первым регионом Мексики, где вступят в силу требования такого рода. Их нарушение будет караться штрафами, запретом на ведение деятельности и даже лишением свободы на срок от полугода до нескольких лет. Представители сферы торговли выступили против решения парламента и пообещали препятствовать его реализации.

Согласно подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, 75,2% населения Мексики – примерно 97,5 млн человек – имеют избыточный вес или страдают от ожирения. Из-за проблем, вызываемых этим негативным явлением, потери страны в ближайшие 30 лет могут достичь 5,3% ВВП.

Напомним, согласно данным Роспотребнадзора, на конец 2019 года фастфуд и газировку употребляли около 78% российских школьников. Глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова отмечала, что неправильное питание может привести к ожирению и развитию эндокринных заболеваний.

В октябре 2019 года Роспотребнадзор констатировал рост заболеваемости ожирением в России: от болезни страдают более половины россиян старше 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем России «налог на газировку».

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