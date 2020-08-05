Добровинский заявил о наличии видео с выходящим из авто после ДТП Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил, что у него есть видеозапись, доказывающая, что именно Ефремов был за рулем в момент аварии.

«У меня есть запись, потому что я проводил собственное расследование. Я ее завтра покажу. Запись, на которой видно, что именно господин Ефремов выходит из машины и именно с водительского места. Эта запись будет фигурировать, конечно, в суде», – передает ТАСС его слова на телеканале «Россия 1».

Добровинский также отметил, что в зависимости от ситуации к делу могут быть привлечены другие свидетели.

«Я не знаю, откуда сведения у господина Ефремова, что мы кого-то еще приведем. Такие планы, наверное, есть, но посмотрим, как будут развиваться события», – рассказал адвокат.

Ранее гособвинитель на заседании суда в среду заявила о том, что в автомобиле Ефремова после смертельной аварии был найден гашиш. При этом в материалах дела, которые зачитала прокурор в суде, отмечается, что артист был полностью вменяем в момент ДТП и отдавал отчет в своих действиях.

Также адвокат актера Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

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