Названы регионы – лидеру по числу ЭКО

По данным Минздрава России, чаще всего экстракорпоральное оплодотворение женщин проводилось в Москве (7 тыс. 478 женщин), Санкт- Петербург (3 тыс. 306 женщин), Московской области (2 тыс. 138 женщин) Ставропольском крае (3 тыс. 24 женщины) и Краснодарском крае (2 тыс. 9 женщин).

Также в десятке лидеров регионов, где чаще всего делают процедуру ЭКО, оказались Самарская область (1 тыс. 992 случая), Челябинская область (1 тыс. 495 случаев), Томская область (1 тыс. 439 случаев), Свердловская область (1 тыс. 307 случаев), Ивановская область (1 тыс. 305 случаев), реже всего процедуру делали в регионах Дальневосточного федерального округа, пишет «Ридус».

Всего за прошлый год благодаря ЭКО на свет появились 13 тыс. 35 маленьких россиян.

Как подчеркнул ранее доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак, поздний репродуктивный возраст у женщины начинается после 35 лет. И дальше шансы на наступление беременности будут стремительно снижаться.

«Можно лицо поправить и выглядеть на 20 лет, а яичники все равно будут на 45», – добавил профессор.

По мнению доктора, количество попыток ЭКО, которые можно сделать одной женщине в течение одного года, индивидуально. В среднем, в течение 1-3 менструальных циклов после неудачной попытки организм приходит в спокойное состояние и готов к новым процедурам.

Корсак отметил, что в среднем по России процедура экстракорпорального оплодотворения может обойтись в 120-150 тыс. рублей. ЭКО можно сделать по полису ОМС, однако в этом случае объем финансирования процедуры будет зависеть от региональных особенностей.

Ранее настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко опроверг мнения о том, что экстракорпоральное оплодотворение приводит к рождению детей без души. Он уверил, что «ребенок – прежде всего человек, это такая сложнейшая личность, у которой, конечно, душа есть».