Брошенную коляску с ребенком нашли в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения брошенной коляски с ребенком, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Нефедова сообщила, что, по предварительным данным, «ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы». В данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей.

Родители ребенка уже найдены, но у них нет официальных документов о рождении сына. Выяснилось, что 8 сентября мальчику исполнится год.

Ранее в метро Москвы нашли тело мужчины в инвалидной коляске.