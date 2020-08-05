Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 5 августа 2020, 10:15 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 21 копейку – до 73,35 рубля, курс евро снизился на 5 копеек, составив 86,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 44,73 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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