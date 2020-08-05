Роскачество рассказало о вреде свежевыжатых соков

Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, потому необходимо употреблять их умеренно, говорится в материалах Роскачества.

В ведомстве отметили, что при выдавливании из фрукта или овоща сока удаляется клетчатка, и в результате получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара, передает РИА «Новости».

«Сахароза (белый сахар) состоит из глюкозы и той же фруктозы. Употребление в избыточном количестве фруктозы так же вредит организму, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара. Это связано с особенностями метаболизма фруктозы», – отмечается ведомством.

Кроме того, фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу преобразуется в жир.

Эксперты рекомендуют употреблять свежевыжатые соки в течение 15-20 минут после приготовления, так как многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, а вследствие воздействия пищевых кислот может наблюдаться эрозия зубной эмали.

После употребления фруктов или фруктовых соков рекомендуется прополоскать рот обычной чистой питьевой водой для снижения кислотности.

Также свежевыжатый сок содержит фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой ЖКТ и резкие колебания уровня глюкозы в крови; поэтому соки не рекомендуется пить на голодный желудок.

Указывается, что соковая диета может быть потенциально опасной: «Теория детокс-диеты заключается в том, что, давая организму отдохнуть, можно компенсировать свой ежедневный нездоровый образ жизни и очиститься. Эта логика основана на чувстве вины. Здесь упускается тот факт, что лучший способ детоксикации организма – забота о своих естественных системах детоксикации на ежедневной основе».

Ранее Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов.