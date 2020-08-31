Министр спорта и врио губернатора ЕАО посетили спортивные объекты Биробиджана

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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

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    Министр спорта и врио губернатора ЕАО посетили спортивные объекты Биробиджана

    31 августа 2020, 19:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Министр спорта Олег Матыцин совместно с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном побывал на готовящемся к открытию катке с искусственным льдом «Победа» и стадионах «Дальсельмаш» и «Дружба» в Биробиджане.

    «На ледовой арене «Победа» идут последние приготовления к открытию. На поле залит лед, нанесена разметка. Уже в следующем месяце здесь пройдут первые матчи с участием местных команд в рамках Ночной хоккейной лиги. На строительство спортивного объекта было затрачено более 331 млн рублей, 230 из которых выделены из федерального бюджета. Олег Матыцин высоко оценил ледовую арену и выразил уверенность в том, что объект будет востребован среди жителей региона всех возрастов», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

    Врио губернатора ЕАО отметил, что на стадионе «Дальсельмаш» необходима серьезная реконструкция. Новая система вентиляции, ремонт трибун и подтрибунных помещений, замена покрытия поля. Несмотря на состояние, на стадионе «Дальсельмаш» круглогодично проходят тренировки и крупные спортивные мероприятия. Летом здесь занимаются любители футбола, зимой открывается сезон хоккея с мячом и конькобежного спорта. Матыцин отметил, что в рамках подписанного накануне соглашения на спортивные объекты региона будет обращено особое внимание, предусмотрено как строительство новых, так и реконструкция уже существующих.

    Также министр осмотрел стадион «Дружба». В 2015 году здесь завершился ремонт. Появилось современное покрытие, новые пластиковые трибуны. Внутри также обустроены новые спортивные залы для проведения соревнований по баскетболу и волейболу. «Дружба» стала центром проведения массовых спортивных мероприятий в регионе. Работа по модернизации стадиона проходит регулярно. Так, в этом году здесь появился тренажерный зал. На память Матыцин оставил на его стене свой автограф и пожелания для спортсменов.

    «На каждом спортивном объекте Олег Матыцин общался с тренерами и отвечал на их вопросы. Одна из актуальных проблем – федеральные стандарты подготовки по ряду видов спорта. Многие из них необходимо привести в соответствие с текущими реалиями и пожеланиями спортсменов и тренеров из регионов страны. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил активистам собрать мнения на специально организованной встрече и официально передать их в федеральное министерство», – отмечается в сообщении.

    «Основная задача – навести элементарный порядок в сфере физкультуры и спорта. Необходимо восстановить то, что есть на сегодняшний день, и построить плоскостные сооружения, которые бы дали возможность массового развития спорта, чтобы от него постепенно идти к спорту высших достижений», – подчеркнул Гольдштейн.

    В завершении своего визита Матыцин выразил надежду, что спорт в регионе будет и дальше развиваться. Профильное министерство будет поддерживать начинания региона в этом направлении.

    «Все мероприятия, которые мы определили в качестве плана действий на самое ближайшее время, будут реализованы. Видно, что в регионе спортивная жизнь не стоит на месте. Планы не просто остаются на бумаге, они реализуются каждый день. Самое главное, что люди являются частью большой команды. Он заинтересованы, чтобы жизнь стала комфортнее, в том числе и за счет развития спортивной инфраструктуры», – сказал министр.


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