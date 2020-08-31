Стало известно о привлечении Ефремова к уголовной ответственности в прошлом

Еще до смертельного ДТП актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Это следует из его старых показаний, которые в Пресненском суде оглашены прокурором.

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), это было в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией», – зачитала прокурор старый протокол допроса, не уточнив фабулу прежнего дела артиста, передает РИА «Новости».

Ранее на заседании Ефремов назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Его поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

Кроме того, Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».