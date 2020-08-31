Посол США захотел посетить заключенного в Мордовии Пола Уилана

Посол США в России Джон Салливан намерен посетить в мордовской колонии приговоренного за шпионаж к 16 годам заключения американца Пола Уилана.

«Я надеюсь снова посетить Пола Уилана. Последний раз я видел его в зале суда, где был озвучен приговор. Мы активно работали над тем, чтобы получить возможность поехать туда, что было довольно сложно, учитывая ограничения, связанные с коронавирусом», – передает слова посла РИА «Новости».

«Я каждый день думаю о Поле, и я намерен отправиться туда, как только такая возможность появится, чтобы узнать, как он себя чувствует и обсудить ситуацию», – сказал Салливан.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.

Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В начале августа Уилан был переведен в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии из-за задержки переговоров по его обмену.