Власти Крыма дали детям возможность обучаться на украинском языке

Взгляд
31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
Разделы

Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
Перейти в раздел…

Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове
    Тихановская отреагировала на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии В России оценили результаты выборов в Черногории В Кремле отреагировали присказкой на отказ школ Украины от русского языка В Туле участковый изнасиловал капитана полиции
    Эксперты подвели итоги воскресного митинга в Белоруссии США заявили о планах России повлиять на выборы в Грузии На акции в Гааге потребовали объективного расследования трагедии MH17 ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам
    В Солигорске задержан один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии В Германии назвали «позором» митинг националистов в Берлине

    Главная тема


    Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

    «приговоренный к казни»


    Ефремов в суде озвучил «последнее желание»

    в строительных отрядах


    Путин рассказал о работе на стройке в Коми

    импорт электроники


    Эксперт объяснил отсутствие у России комплектующих для запуска спутников зондирования Земли

    Видео

    третья неделя протестов


    Лукашенко остается с Белоруссией

    мирные обязательства


    Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

    скандал вокруг БСК


    Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    крымский вопрос


    Геворг Мирзаян: Если бы Зеленский был Трампом

    энтелехия революции


    Алексей Алешковский: Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

    экспансия молодости


    Евгений Фатеев: Минимальный возраст для голосования надо поднимать

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    Власти Крыма дали детям возможность обучаться на украинском языке

    31 августа 2020, 15:49

    Текст: Александра Юдина

    Родители в Республике Крым имеют возможность выбрать для ребенка тот язык, на котором он хочет обучаться, в частности украинский или крымскотатарский, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

    «В республике три государственных языка, предоставляется возможность детям и родителям выбрать, на каком языке они хотят получать образование для своего ребенка. На сегодняшний день есть классы и с украинским языком обучения, и с крымскотатарским. Все это зависит от того, какие приоритеты в образовании ставят родители», – передает ТАСС ее слова.

    Министр также отметила, как важно, чтобы ребенок «сохранял семейные традиции». «Владеть своим родным языком это на сегодняшний день тоже большая ценность», – подчеркнула она.

    В Кремле выразили сожаление в связи с решением Украины с сентября перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения и отметили, что Киев решил «отморозить уши назло бабушке».

    Ранее большинство украинцев (69%) выразили мнение, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык должен оставаться единственным государственным.

    Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •