Власти Крыма дали детям возможность обучаться на украинском языке

Родители в Республике Крым имеют возможность выбрать для ребенка тот язык, на котором он хочет обучаться, в частности украинский или крымскотатарский, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«В республике три государственных языка, предоставляется возможность детям и родителям выбрать, на каком языке они хотят получать образование для своего ребенка. На сегодняшний день есть классы и с украинским языком обучения, и с крымскотатарским. Все это зависит от того, какие приоритеты в образовании ставят родители», – передает ТАСС ее слова.

Министр также отметила, как важно, чтобы ребенок «сохранял семейные традиции». «Владеть своим родным языком это на сегодняшний день тоже большая ценность», – подчеркнула она.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением Украины с сентября перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения и отметили, что Киев решил «отморозить уши назло бабушке».

Ранее большинство украинцев (69%) выразили мнение, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.