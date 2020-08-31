США заявили о планах России повлиять на выборы в Грузии Президент Грузии назначила дату выборов в парламент 31 августа 2020, 14:49 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала в понедельник распоряжение о проведении выборов в парламент страны 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Выборы в парламент Грузии пройдут, как предусмотрено конституцией, 31 октября», – заявила она, комментируя распоряжение. Парламент состоит из 150 депутатов. Он выбирается на четыре года. Проходной барьер для партий – 1%.

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