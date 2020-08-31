ЦИК заявил о планах сделать систему онлайн-голосования неуязвимой

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует сделать технологию дистанционного электронного голосования не только самой удобной для граждан, но и самой неуязвимой и безопасной.

«В дальнейшем, используя компоненты всех четырех моделей [онлайн-голосования], представленных в научно-исследовательской работе, мы надеемся создать не просто самую удобную для наших граждан систему дистанционного голосования, но и самую неуязвимую и безопасную. Совместить несовместимое – мы должны эту задачу решить», – цитирует ТАСС Памфилову.

Она отметила, что онлайн-голосование должно обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства.

«Мы уверены в том, что у нас это получится. Конечно, работы впереди очень много. У нас на сегодняшний день заявлений на участие в дистанционном голосовании в сентябре подали более 15 тыс. человек. Мы думали, что будет меньше, но активность достаточно высокая», – подчеркнула глава ЦИК.

Она напомнила, что в России почти 100 млн человек являются пользователями единого портала госуслуг.

«А сколько у нас избирателей в России? Я примерно скажу, потому что у нас меняется это число. Где-то 108,5 млн плюс-минус. Фактически пользовательская база сопоставима с количеством избирателей в России. Это дает нам дополнительный повод для оптимизма, что это будет востребовано», – добавила Памфилова.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах России, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний.

В мае президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Москве в 2020-2021 годах. Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года.