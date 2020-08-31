Фильм «Нерка. Рыба красная» закрыл фестиваль «Докер» в Москве

Российская премьера документального фильма «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Лента о важности сохранения популяции дикого лосося на Камчатке закрыла международный фестиваль документального кино «Докер».

«Я сейчас на Камчатке, мы снимаем наш новый проект. Не получилось попасть на премьеру. Камчатка не отпускает. Основная задача фильма «Нерка. Рыба красная» – поделиться тем, что накопилось внутри. Он о глобальной ценности, которая нас окружает, которая нас восхищает, заставляет наше сердце биться. Это первозданная красота», – передает ТАСС слова Шпиленка.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что фильм «Нерка. Рыба красная» является одним из примеров того, как человек в гармонии с природой должен сделать все, чтобы обеспечить для будущих поколений сохранение природного богатства. Он подчеркнул, что глобально людей можно разделить на тех, кто мечтает побывать на Камчатке, и тех, кто мечтает вновь туда вернуться.

«Есть совсем небольшое количество счастливчиков, которые там работают и обеспечивают тонкий баланс взаимоотношений природы и человека» – поделился вице-премьер.

По словам Чернышенко, формат экологического туризма создает парадокс: «Для того, чтобы сохранить природу, нужно сделать так, чтобы там никого не было». Он обратил внимание, что туристы смогут принести в регион инвестиции, под которые бизнес создаст условия для обеспечения устойчивого финансирования, направленного на защиту природы Камчатского края и развитие региона.

Как рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, для него это фильм про чудо рождения жизни, круговорота жизни в природе. «Фильм для максимально широкой аудитории, каждый человек найдет в нем что-то свое. Я уверен, каждый зритель, увидев этот фильм, захочет вживую прикоснуться к этому чуду, посидеть на берегу реки, посмотреть на извержение гейзера, посмотреть, как меняется ландшафт в течение одного дня», – заметил он.