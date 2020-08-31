Фильм «Нерка. Рыба красная» закрыл фестиваль «Докер» в Москве

Взгляд
31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
Разделы

Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Чистая прибыль Газпрома снизилась почти в 20 раз
    Белорусская оппозиция призвала не приводить детей в школы В России оценили результаты выборов в Черногории На акции в Гааге потребовали объективного расследования трагедии MH17 В Туле участковый изнасиловал капитана полиции
    В Белоруссии найдены тайники оппозиции с «прутами и кольями» Объявлены предварительные итоги выборов в парламент Черногории Армия России в ближайшее время получит партию танков «Армата» ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам
    В Солигорске задержан один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Эксперт объяснил угрозу Трампа силой подавить погромы в США Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение по Газовой директиве В Берлине объяснили едва не начавшийся штурм бундестага переброской полиции к посольству России

    Главная тема


    Лукашенко остается с Белоруссией

    «приговоренный к казни»


    Ефремов в суде озвучил «последнее желание»

    «технически невозможно»


    В Кремле отреагировали на сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

    космический центр «Прогресс»


    В России закончились комплектующие для запуска спутников зондирования Земли

    Видео

    услуги переговорщика


    Соловьев сыронизировал по поводу Лукашенко и беспорядков в Берлине

    «рассчитать потери»


    Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

    российский ОМОН


    Россия застраховала Белоруссию от революции

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    крымский вопрос


    Геворг Мирзаян: Если бы Зеленский был Трампом

    энтелехия революции


    Алексей Алешковский: Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

    экспансия молодости


    Евгений Фатеев: Минимальный возраст для голосования надо поднимать

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    Фильм «Нерка. Рыба красная» закрыл фестиваль «Докер» в Москве

    31 августа 2020, 12:48

    Текст: Антон Антонов

    Российская премьера документального фильма «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Лента о важности сохранения популяции дикого лосося на Камчатке закрыла международный фестиваль документального кино «Докер».

    «Я сейчас на Камчатке, мы снимаем наш новый проект. Не получилось попасть на премьеру. Камчатка не отпускает. Основная задача фильма «Нерка. Рыба красная» – поделиться тем, что накопилось внутри. Он о глобальной ценности, которая нас окружает, которая нас восхищает, заставляет наше сердце биться. Это первозданная красота», – передает ТАСС слова Шпиленка.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что фильм «Нерка. Рыба красная» является одним из примеров того, как человек в гармонии с природой должен сделать все, чтобы обеспечить для будущих поколений сохранение природного богатства. Он подчеркнул, что глобально людей можно разделить на тех, кто мечтает побывать на Камчатке, и тех, кто мечтает вновь туда вернуться.

    «Есть совсем небольшое количество счастливчиков, которые там работают и обеспечивают тонкий баланс взаимоотношений природы и человека» – поделился вице-премьер.

    По словам Чернышенко, формат экологического туризма создает парадокс: «Для того, чтобы сохранить природу, нужно сделать так, чтобы там никого не было». Он обратил внимание, что туристы смогут принести в регион инвестиции, под которые бизнес создаст условия для обеспечения устойчивого финансирования, направленного на защиту природы Камчатского края и развитие региона.

    Как рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, для него это фильм про чудо рождения жизни, круговорота жизни в природе. «Фильм для максимально широкой аудитории, каждый человек найдет в нем что-то свое. Я уверен, каждый зритель, увидев этот фильм, захочет вживую прикоснуться к этому чуду, посидеть на берегу реки, посмотреть на извержение гейзера, посмотреть, как меняется ландшафт в течение одного дня», – заметил он.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •