Умерла сестра-дублер звезды фильма «Терминатор»

Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.

Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается, передает РИА «Новости».

По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме – «Терминатор-2: Судный день», где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.