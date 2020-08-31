Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне ослабления американской валюты.

По состоянию на 8.10 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% – до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

Курс доллара к иене в пятницу упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. В понедельник доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.

Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану «Лаура», который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.

Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три, до 180 агрегатов.

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