В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 27–29 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 25–30 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов, передает ТАСС.

На 31 августа Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с ветром.