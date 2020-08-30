Милиция в Минске начала задерживать протестующих

Белорусская милиция начала задерживать протестующих в районе площади Независимости в Минске. Сообщается, что задержано более десяти человек.

Задержанных – уже более десяти человек – отводят в автозаки, которые после этого отъезжают от площади. В настоящее время часть людей, пришедших к площади, вышла на проезжую часть проспекта Независимости, передает ТАСС

При этом подходы к самой площади огорожены металлическими конструкциями, за которыми находятся наряды ОМОНа.

Ранее сообщалось, что милиция перекрыла подходы на минские центральные площади, где был запланирован несанкционированный митинг оппозиции. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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