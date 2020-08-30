Названы самые состоятельные худруки подмосковных театров

Худрук Московского губернского драмтеатра Сергей Безруков и худрук Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева стали самыми состоятельными деятелями культуры Подмосковья по итогам 2019 года, следует из деклараций артистов.

Согласно декларации Безрукова, опубликованной на сайте министерства культуры Подмосковья, в 2019 году худрук Московского губернского драмтеатра заработал 100,7 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участках общей площадью 6,2 тыс. квадратных метров, две квартиры – 301 квадратный метр, жилой дом площадью 145,5 квадратных метра, гараж, а также нежилое хозяйственное строение. Кроме этого, он владеет двумя автомобилями – Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200, передает РИА «Новости»..

Супруга Сергея Безрукова по итогам 2019 года заработала 3,7 млн рублей, следует из материалов. Вместе с сыном и дочерью они имеют в безвозмездном и бессрочном пользовании квартиру площадью 116,1 квадратных метра.

Нонна Гришаева, в свою очередь, по итогам 2019 года задекларировала доход в 31,3 млн рублей, следует из документа. Худрук государственного театра юного зрителя имеет в собственности два земельных участка общей площадью более 3 тыс. квадратных метров, жилой дом – почти 422 квадратных метра, таунхаус в Греции – 118 квадратных метров, а также квартиру в Черногории, площадь которой составляет 74 квадратных метра, уточняется в материалах. Помимо этого, Гришаева владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D4. Заработок ее супруга в 2019 году составил 2,3 млн рублей. Он имеет в собственности квартиру площадью 53,6 квадратных метра а также три автомобиля: Land Rover Discovery IV, Land Rover Range Rover Vogue, Volvo ХС70, следует из документа.

Третье место по задекларированным доходам по итогам 2019 года занял художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Его заработок составил 24,7 млн рублей. При этом в собственности он имеет два земельных участка общей площадью 1,8 тыс. квадратных метров, жилой дом – 363,9 квадратных метра, квартиру – 61,4 квадратных метра, а также две квартиры в совместной собственности: одну в России – 158 квадратных метров, вторую в Болгарии – 85 квадратных метров; гараж, два хозяйственных строения и нежилое помещение, говорится в декларации. Также у Дунаевского есть два автомобиля: Audi Q7 и Cadillac GMT SRX. Дочь худрука владеет нежилым помещением площадью 158 квадратных метров, уточняется в материалах.

По итогам 2018 года Сергей Безруков заработал 114,9 млн рублей, что почти на 14% больше, чем в нынешней декларации. Доход же Нонны Гришаевой, напротив, вырос: 12,1 млн рублей в 2018 году против 31,3 млн рублей в декларации за 2019 год. Что касается доходов Дунаевского, то они за год выросли на более чем 2 млн рублей.

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